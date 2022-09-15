Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünden mesleki eğitim işbirliği protokolü

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SİVAS (AA) - Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü ile kentte faaliyet gösteren Gök Yapı AŞ arasında mesleki eğitim işbirliği protokolü imzalandı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan'ın makamında gerçekleştirilen imza törenine, Şube Müdürü Özkan Çamcı, Gök Yapı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Yıldırım, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Uğur Günal ve mesleki eğitim merkezi olarak eğitim sürecinin yürütüleceği Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Recep Basmacı katıldı.



Mesleki eğitime katılım ve nitelikli iş gücü sağlanmasına imkan sağlayacak işbirliği protokolünün önemine dikkati çeken Aslan, protokol kapsamında firma bünyesinde çalışan 400 personelin mesleki eğitim merkezine kayıtlarının yapılarak 2 yıllık süre içerisinde 6,5 aylık ustalık telafi eğitimine katılımlarının sağlanacağını belirtti.



Eğitim programı sonrasında gerçekleştirilecek sınavda başarılı olan personele ustalık belgesi verileceğini aktaran Aslan, programa dahil olan personele eğitim süresi boyunca aylık 2 bin 750 TL devlet desteği sağlanacağının da altını çizdi.



Sivas'ta mesleki eğitim merkezlerinin kalfalık, ustalık belgesi almak isteyen ve meslek lisesi diplomasına sahip olmak isteyen tüm bireyleri beklediğini bir kez daha hatırlatan Aslan, nitelikli iş gücü kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen işletmeleri ve ortaokul mezunu herkesi bu imkandan faydalanmaya davet etti.



Daha sonra Aslan ve Yıldırım, mesleki eğitim işbirliği protokolünü imzaladı.



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