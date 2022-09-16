Uzmanından göz hastalıklarında "çocukluk çağı" uyarısı

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SİVAS (AA) - Medicana Sivas Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Feyyaz Aslan, çocukluk çağının, önleyici ve koruyucu göz sağlığı muayenesinin en önemli dönemlerinden olduğunu belirtti.

Aslan, yazılı açıklamasında, çocuklarda okula başlamadan önce yapılan göz muayenelerinin çok önemli olduğunu aktararak, "Okul başarısı düşük ve okula uyumsuz çocuklarda görme problemi mutlak akılda tutulmalıdır. Bu ve benzeri sebeplerle okul çağında göz muayeneleri, sağlam olduğu düşünülen çocuklarda en az 2 yılda bir yapılmalıdır. Okul öncesi görme bozukluklarının tedavi edilmemesi halinde çocukların okul uyumu, öğrenme yetisi ve kişiliğinin olumsuz etkilenmesi söz konusudur." ifadelerini kullandı.

Aslan, çocuğun televizyonu yakından seyretmesi, tahtayı yeterince iyi görmemesi, okurken satır atlaması, kelimeleri elleriyle takip etmesi, tek gözün kapatıldığında huzursuz olması, gözlerde sulanma, ödev yaparken sıkılması gibi sorunların da erken tanı için önemli bulgular olduğunu vurguladı.

Her yıl yaklaşık 3 bin çocuğun önemli görme kaybına neden olan bir hastalığa yakalandığına dikkati çeken Aslan, görme keskinliği muayenesinin en geç 5 yaşına kadar yapılması gerektiğini hatırlattı.



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