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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Oto, hedeflerini anlattı:

AA

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Oto, hedeflerini anlattı:

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, dünya kupalarında hep var olmayı, olimpiyatlarda ise ilk 5'lere girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Oto, bir programa katılmak üzere geldiği Sivas'ta AA muhabirine, yaklaşık 3 ay önce yapılan seçimlerde yeniden göreve geldiğini anımsattı.

Spor federasyonlarında seçim bittikten sonra herkesin eşit olduğunu belirten Oto, "Biz artık seçimi geride bıraktık, kayak sporunu nasıl canlandırabiliriz, nasıl ülkemize puanlar getirebiliriz hedefindeyiz." diye konuştu.

Öncelikle olimpiyatlara katılacak sporcu yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Oto, "Şimdiki hedefimiz dünya kupaları, 4 yıl sonra da bütün branşlarda olimpiyatlara gitmek. Biz 6 branşta faaliyet gösteriyoruz. Alp disiplini, kayaklı koşu, snowboard, biathlon, kayaklı atlama ve son olarak kızağı ilave ettiler. Biz bir kış ülkesi değiliz ama kış sporlarında varız diyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Hedefimiz dünya kupalarında hep var olmak"


Kış ülkelerinde kayak sporunun 12, Türkiye'de ise 3 ay yapıldığını aktaran Oto, şunları kaydetti:

"Atlama dalında olimpiyat derecesinde ivme kaydettik, 30'lara girmeye başladık. İnşallah hedefimiz olimpiyatlarda ilk 5'lere girmek ama dünya kupalarında hep var olmak, dünya şampiyonalarında yarışmak. Sporcu sayımız her gün yükseliyor, kayak sporunu sevdirmeye çalışıyoruz. 'Kayak sporu zengin sporudur' tabirini kullanmıyoruz. Dünyada kayak sporu zengin sporudur ama Türkiye'de Uludağ'da zengin sporu ve kayak merkezlerinde turizm anlamında zengin sporu. Sivas bir dağ yarattı ve Sivas'ta kayak ucuz spor. Bingöl'de, Bitlis'te var, böyle yerlerde eğer spora hizmet edersek hem sporcu sayımız artacak hem de insanları sporla meşgul edeceğiz. Bütün iş insanları kayak yapar, bunu yaparken hem spor anlamında yapar hem de beyaz ile maviyi birleştirerek beyinlerini dinlendirir."

Oto, çocukları spora yönlendirdiklerini ve başarı olduklarını ifade ederek, iyi bir gelecek sağlayarak ülkeye faydalı bireyler yetiştirmeyi arzuladıklarını söyledi.

Ülkede son dönemlerde kayak merkezlerine yapılan yatırımların arttığına dikkati çeken Oto, "Devletimiz çok iyi merkezler yaptı. Sivas Yıldız Dağı, Avrupa ile yarışabilecek bir dağ. Erzurum, Kayseri, Uludağ, Kartalkaya'da çok iyi yatırımlar var." diye konuştu.


- "Gelecek vadeden iyi sporcularımız var"


Sporcu yönünden müfredatla ilgili sıkıntı yaşadıklarını belirten Oto, bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yaptıklarını aktardı.

Geçen yıl Çin'de yapılan olimpiyatlara 6 sporcu ile katıldıklarını anımsatan Oto, şunları söyledi:

"Hedeflerimiz daha büyük. Olimpiyatlara uluslararası federasyonların kotasıyla, puanlarıyla gidiliyor. Biz bu çocukları o puanları almaları için yarıştırıyoruz. O çocukları eğer çok yarıştırırsak, çok tecrübe ettirirsek o puanları alırlarsa 10-15 kişiyle gidiyoruz. Bizde takım sporu olmadığı için az gidiyoruz. Gelecek vadeden iyi sporcularımız var. Az sayıda kabiliyetli sporcuları yurt dışına gönderip yaz ve kış eğitiyoruz. İnşallah meyvelerini dünya kupalarında veya olimpiyatlarda alacağız."

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