Sivas balı ilki düzenlenen festivalde tanıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas balı ilki düzenlenen festivalde tanıtıldı

AA

Sivas balı ilki düzenlenen festivalde tanıtıldı

SİVAS (AA) - Türkiye'de bal üretiminde 3. sırada yer alan Sivas'ta, valilik koordinesinde, belediye, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından ilk kez bal festivali düzenlendi.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesindeki festivalin açılışında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, şehrin dağlarının kekik, ovalarının çiçek koktuğunu söyledi.

Şimşek, "Yaylaları her dem renklerle boyanan, her karışından bereket fışkıran Sivas'ımıza bu festival çok yakıştı. Geniş coğrafyası, akarsuları ve zengin bitki florasıyla Anadolu'nun saklı hazinesi Sivas, şifa kaynağı balın da üretim merkezlerinden biridir. Yüksek rakımlı yaylaların, yeşilin her tonuna sahip tabiatın ve yüzlerce çeşit çiçek varlığının sofralarımıza sunduğu bu eşsiz lezzetin ünü ülke sınırlarını aşmış durumdadır." diye konuştu.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yahya Epsileli de konuşmalarında Sivas balının tanıtımında büyük önem taşıyan festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından il protokolü stantları gezdi, ekmeğe bal sürme yarışmasına katıldı.

Festival kapsamında çeşitli kovanlarda balların sergilendiği ve satışa sunulduğu stantlar 3 gün açık kalacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ulaş'ta öğrenci servisleri denetlendi
YEREL HABERLER Ulaş'ta öğrenci servisleri denetlendi
Sivasspor'un yüzü 10 maç sonra güldü
YEREL HABERLER Sivasspor'un yüzü 10 maç sonra güldü
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Oto, hedeflerini anlattı:
YEREL HABERLER Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Oto, hedeflerini ...
"Çocukluk çağı, göz sağlığı muayenesinin en önemli dönemleridir"
YEREL HABERLER "Çocukluk çağı, göz sağlığı muayenesinin en önemli ...
Uzmanından göz hastalıklarında "çocukluk çağı" uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanından göz hastalıklarında "çocukluk çağı" ...
Rıza Çalımbay: Buradan alınan 3 puan bizim için çok önemli
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Buradan alınan 3 puan bizim için çok ...
CFR Cluj - Sivasspor 0-1
YEREL HABERLER CFR Cluj - Sivasspor 0-1
CFR Cluj - Sivasspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER CFR Cluj - Sivasspor (FOTOĞRAFLAR)
Sivasspor'dan kayıp forma açıklaması
YEREL HABERLER Sivasspor'dan kayıp forma açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sivas'ta esnafı ziyaret etti:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sivas'ta esnafı ...
Fuat Oktay: Türkiye Azerbaycan'ın her şartta yanındadır (2)
YEREL HABERLER Fuat Oktay: Türkiye Azerbaycan'ın her şartta ...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti Sivas Teşkilatı ile buluşmasında konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti Sivas ...
SCÜ'de 3. Uluslararası Kanser Günleri başladı
YEREL HABERLER SCÜ'de 3. Uluslararası Kanser Günleri başladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sivas'ta Alibaba Cemevi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sivas'ta Alibaba ...
Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünden mesleki eğitim işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünden mesleki eğitim ...
SCÜ ile Öz-Sağlık İş Sendikası arasında ikinci ek protokol imzalandı
YEREL HABERLER SCÜ ile Öz-Sağlık İş Sendikası arasında ikinci ek ...
Şarkışla'da İlköğretim Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Şarkışla'da İlköğretim Haftası kutlandı
Arıcılar, Zara balı için sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Arıcılar, Zara balı için sözleşme imzaladı
Şarkışla'ya 200, Gürçayır'a 100 sosyal konut yapılacak
YEREL HABERLER Şarkışla'ya 200, Gürçayır'a 100 sosyal konut ...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivas'ta konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivas'ta ...
Fuat Oktay: Türkiye, Azerbaycan'ın her şartta yanında
YEREL HABERLER Fuat Oktay: Türkiye, Azerbaycan'ın her şartta yanında
Sivas'ta silajlık mısırda 50 bin ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Sivas'ta silajlık mısırda 50 bin ton rekolte ...
Sivasspor-CFR Cluj maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor-CFR Cluj maçına hazır
Sivasspor, CFR Cluj maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, CFR Cluj maçına hazır

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.