Sivas'ta apartmanın çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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SİVAS (AA) - Sivas'ta 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahtiyarbostan Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatıdan çıkan yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangından binanın çatı kısmında maddi hasar oluştu.

















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