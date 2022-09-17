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Sivas'ta gönüllü gençler kuraklıktan etkilenen gölette 100 poşet çöp topladı

AA

Sivas'ta gönüllü gençler kuraklıktan etkilenen gölette 100 poşet çöp topladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta gönüllü gençler, 17 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde çevre bilinci oluşturmak amacıyla bir kısmı kuruyan Serpincik Göleti ve çevresindeki çöpleri temizledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, küresel ısınma, kuraklık, çevre kirliliği ve ekolojik denge kavramları üzerinde farkındalık oluşturmak için "Başka bir gezegen yok" sloganıyla etkinlik düzenledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün de destek verdiği etkinlik kapsamında, Sivas ve Farabi Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Serpincik Göleti'nin çevresindeki çöpleri topladı.

Yaklaşık 1 saat içinde 100 poşete yakın çöp toplayan gönüllü gençlere etkinlik sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Kuraklık nedeniyle suyun çekildiği alanda biriken çöpleri de topladılar

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, AA muhabirine, etkinliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şehrimizin mesire alanlarından Serpincik Göleti'ndeyiz. Burada sonbaharda suyun bayağı çekilmiş olduğunu gördük. Biz de gönüllü gençlerimizle suyun çekildiği alanlarda biriken atıkları toplamak için harekete geçtik. Bu etkinliği gelecek nesillere sağlıklı ve güzel bir dünya bırakmak adına gerçekleştiriyoruz." dedi.

Çevre kirliliğinin ekolojik dengeye zarar verdiğine dikkati çeken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan ise "Bu dünya, önceki nesillerden alıp gelecek nesillere bırakacağımız temiz bir çevre için çok önemli. Bugün de gençlerimiz kendi eserlerine sahip çıkarak farkındalık oluşturdular. İnsan eliyle oluşturulan çevresel atıklar hem iklime hem de canlılara zarar veriyor. Dolayısıyla bu tür etkinliklerin sürekli yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Gönüllü gençlerden Kübra Ece Tosun da ebeveynlere seslenerek, "Küresel ısınma, canlıların ölmesi çevre kirliliğinden dolayı oluyor. Çevremizi temiz tutalım. Bu dünyayı çocuklarınıza emanet edeceksiniz. Lütfen çocuklarınızı düşünerek çevreyi koruyun." dedi.

Kuraklık nedeniyle azalan su kaynaklarının çevre kirliliğiyle daha da tüketildiğini vurgulayan Ravza Çakmak ise temiz doğa için herkesi çevreye karşı bilinçli davranmaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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