Sivas'ta KPSS'ye giren kızının kimliğini son anda yetiştiren baba alkışlarla karşılandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) giren kızının evde unuttuğu kimliğini son anda yetiştiren baba, sınav görevlilerince alkışlarla karşılandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, Sivas'ta da Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde yapıldı.

Sınava Eğitim Fakültesi'nde giren Büşra Doğan, sınav salonuna kimliksiz geldiğini fark edince imdadına babası Ahmet Doğan yetişti.

Arabasıyla Kümbet Mahallesi'nde bulunan evine giden ve kızının kimliğini son anda yetiştiren Doğan'ı sınav görevlileri kapıda alkışlarla karşıladı.

Kimliği son anda yetiştirdiği için mutlu olduğunu anlatan Baba Doğan, "Kızım buraya geldikten sonra kimliğinin olmadığını fark etti. Ben de aracımla gidip kızımın kimliğini getirip son anda sınava yetiştirdim." dedi.

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