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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kış olimpiyatlarına katılabilmek için asfalt zeminde çalışıyorlar

AA

Kış olimpiyatlarına katılabilmek için asfalt zeminde çalışıyorlar

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta asfalt zeminde hazırlıklarını sürdüren 16 kayakçı, 4 yıl sonra yapılacak olimpiyatlara katılabilmek için yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

Milli sporcular, Türkiye Kayak Federasyonu ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, yaklaşık 1 haftadır antrenör Harun Akyol gözetiminde üniversite yerleşkesinde kamp yapıyor.

Yaz mevsiminde asfalt zeminde antrenman yapan sporcular, katılacakları çeşitli organizasyonlarda toplayacakları puanlarla 2026'da İtalya'da düzenlenecek kış olimpiyatlarına kota almayı hedefliyor.

Bolulu milli kayakçı Abdullah Yılmaz, AA muhabirine, 8 yıldır kayaklı koşu sporuyla uğraştığını söyledi. Spora ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını anlatan 18 yaşındaki Yılmaz, "Okulda kayaklı koşu seçmesi vardı, başta katılmak istemedim. Beden eğitimi öğretmenimiz yetenekli olduğumu düşünüp bu spora yönlendirdi. O dönem futbolda oynuyordum, seçmelere girdim ve birincilikle kazandım." dedi.


- "Antrenmanlar zor ama zevkli geçiyor"

Yılmaz, 7 kez Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini, şimdiki hedefinin ise olimpiyatlar olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hedefim olimpiyatlar ve dünya şampiyonaları. Şu anda da onun hazırlıklarına başladık, yurt dışındaki yarışmalara katılacağız. Yarışmalarda güzel dereceler elde ettikten sonra olimpiyatlara kota almaya çalışacağız. Antrenmanlarımız zor ama zevkli geçiyor. Bazen yoruluyoruz ama bu da bizim işimizin bir parçası. Olimpiyatlara katılmak bütün sporcuların hayali, benim de hayalim. Sadece katılmak değil, önemli olan derece elde etmektir. İnşallah olimpiyatlara katıldığım zaman bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okutmayı istiyorum. Bu büyük bir hedef ve ilkinde olmasa da ikinci veya üçüncü de inşallah başarımı ortaya koyacağım."


- "Hedefimiz 2026 kış olimpiyatları"

Ağrılı 24 yaşındaki milli sporcu Seher Kaçmaz ise 12 yaşından beri kayaklı koşu sporuyla uğraştığını belirtti.

Kayağa beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle başladığını aktaran Kaçmaz, katıldığı ilk müsabakada üçüncü olduğunu ifade etti.

Kaçmaz, 3 Balkan, 10 da Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu bildiren Kaçmaz, "Hedefimiz 2026 kış olimpiyatları. Bunun için çok çalışıyoruz ve emek veriyoruz. İnşallah kotayı geçeriz. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Her sporcunun hayalinin olimpiyatlara katılmak olduğunu vurgulayan Kaçmaz, şöyle devam etti:

"Rakiplerimizin çoğu 12 ay kar üzerinde çalışıyor, biz 3 ay kar görüyoruz. Her şeye rağmen ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Şu anda kışa hazırlık yapıyoruz. Boş durmamak için asfaltta kayıyoruz. Antrenmanlarımız zor ve yorucu geçiyor ama hedeflerimize, isteklerimize hiçbir şey engel olmuyor."

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