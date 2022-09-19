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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulaş ve Şarkışla'da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

AA

Ulaş ve Şarkışla'da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulaş Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kaymakam Selçuk Baş ve Belediye Başkanı Turan İlbey, törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Jandarma Astsubay Çavuş Emre Altıntaş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kaymakam Baş, gaziler onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilmesinin 101'inci yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Bu toprakların, şehit ve gazilerin kahramanlıkları sayesinde miras kaldığını belirten Baş, "Bunun bilincindeki milletimiz de yurdunu canından aziz bilen şehit ve gazilerimize sevgi, saygı ve şükran duygularıyla bağlıdır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kutsal vatanımız için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum." dedi.

Programa İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Ertural, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, gazi ve şehit aileleri, siyasi parti temsilcileri ile kurum amirleri katıldı.

- Şarkışla

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Kaymakam Gökhan Dolaş ve Belediye Başkan Vekili Uğur Taş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Hüseyin Öndül, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrencilerin şiir okumasının ardından Şarkışla Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Burada İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Program sonunda şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Ünal Tolga Katı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, daire amirleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

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