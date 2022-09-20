Sivas'ta destekleme ödemelerinin öne çekilmesi çiftçileri sevindirdi

SİVAS (AA) - Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, 2023 yılının mart ayında ödenmesi planlanan 2022 yılı mazot ve gübre desteği ödemelerinin 6 ay öne çekilmesinin çiftçileri mutlu ettiğini belirtti.

Çetindağ, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı kararı yerinde bulduklarını aktararak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çiftçilerin üretebilmesi için mazot ve kimyevi gübre fiyatlarının düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Çetindağ, şunları kaydetti:

"2022 yılında verimli bir dönem geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Bu sene devletimiz tarafından açıklanan alım fiyatları da çiftçimizi memnun etti. Artık üreticilerimiz 2023 yılı için hazırlıklara başlamak üzere. Çiftçimizin en önemli girdileri mazot ve gübre. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, 2022 yılının mazot ve gübre desteğini 2023'ün mart ayına bırakmayacaklarını, 6 ay öne çekeceklerini dile getirdi. Bu önemli bir gelişme. Destekleme ödemeleri çiftçilerimizin Ziraat Bankası kartına doğrudan yüklenecek. Mazot ve gübre desteği Ziraat Bankası kartına ayni olarak yüklenecek, nakdi olarak kullanılmasına izin verilmeyecek. Üreticilerimiz o kartı kullanarak gidecek, mazot ve gübreyle ilgili alışverişini yapacak.

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