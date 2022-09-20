Şarkışla'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

B.A.Ş. yönetimindeki 34 AAB 696 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunun otogar kavşağında yaya Y.E.A'ya (24) çarptı.

Yaralanan Y.E.A, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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