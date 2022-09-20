Sivas'ta otomobillerin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İ.H.A. yönetimindeki 34 AP 4811 plakalı otomobil ile F.C. idaresindeki 58 ACF 137 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Sürücülerin yara almadığı kazada araçlarda bulunan A.D, S.D, F.U, T.A. ve M.S. yaralandı.

Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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