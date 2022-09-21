Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabı kasımda tamamlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabı kasımda tamamlanacak

AA

Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabı kasımda tamamlanacak

SİVAS (AA) - Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na, Hafik ilçesindeki Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlatılan isale hattı çalışmaları devam ediyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 52 kilometre uzunluğa sahip olacak hattın 14 kilometrelik ilk etabında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki barajı buluşturacak projenin hayırlı olmasını diledi.

Sivas'ta uzun süredir su sorununun gündemde olduğunu dile getiren Bilgin, "Şu an Sivas'a su sağlayan 4 Eylül Barajı'mızda su bitme noktasında, yaklaşık 1 aylık su var. Bu sorun uzun zamandır gündemimizdeydi, konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmemiz üzerine hızlı bir şekilde yatırım programına alınarak projenin ihalesi gerçekleştirildi." diye konuştu.

Projenin ilk etabı olan 14 kilometrelik alanda çalışmaların devam ettiğini aktaran Bilgin, "İnşallah hızlı şekilde projenin ilk etabını bitirmeyi arzuluyoruz çünkü ciddi manada su sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Tavra Deresi'nden aldığımız su şehrin yaklaşık 3'te 2'sinin ihtiyacını karşılıyor. Kalan kısmı da barajdan aldığımız su." bilgisini verdi.

- "Bölgesel su kesintilerine başlayacağız"

Bilgin, 4 Eylül Barajı havzasının yeteri kadar yağış almadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz bu noktada ilk günden itibaren Sivas'ı susuz bırakmamak adına çalışmaları hızlı şekilde hem Ankara nezdinde hem de yerelde DSİ ile koordineli şekilde yürütüyoruz. İnşallah kasım sonu gibi projenin ilk etabı tamamlanmış olacak ama suyumuz o tarihe kadar düzenli olarak yetmeyecek gibi. Bu nedenle önümüzdeki süreçte haftanın bir günü bölgesel olarak su kesintilerine başlayacağız. Bu çok arzu ettiğimiz bir durum değil ama kışın daha büyük sorun yaşamamak adına önümüzdeki haftadan itibaren belirli bir program dahilinde planlı şekilde su kesintileri uygulayabiliriz. Bu noktada hemşehrilerimizin anlayışını bekliyoruz."

Su tasarrufu noktasında vatandaşların dikkatini çekmeye çalışacaklarına değinen Bilgin, su kaynaklarının sınırsız olmadığına işaret etti.

Bilgin, Sivas'ın su sorunuyla karşı karşıya kalmaması için projenin önemli olduğuna dikkati çekerek, projenin tamamının gelecek yaz döneminde tamamlanacağını söyledi.

4 Eylül Barajı'nda su kaçağı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Bilgin, bu konuda DSİ Bölge Müdürlüğü ekiplerinin defalarca incelemede bulunduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ulaş'ta muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Ulaş'ta muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
Sivas'ta otomobillerin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta otomobillerin çarpışması sonucu 5 kişi ...
Hafik Belediye Başkanlığına Harun İsa Gültay seçildi
YEREL HABERLER Hafik Belediye Başkanlığına Harun İsa Gültay seçildi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi çiftçilere yerli tohumluk buğday dağıttı
YEREL HABERLER Sivas Cumhuriyet Üniversitesi çiftçilere yerli ...
Sivas'ta kuruyan göle itfaiye ekipleri su takviyesi yapıyor
YEREL HABERLER Sivas'ta kuruyan göle itfaiye ekipleri su takviyesi ...
Şarkışla'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Şarkışla'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Sivas'ta destekleme ödemelerinin öne çekilmesi çiftçileri sevindirdi
YEREL HABERLER Sivas'ta destekleme ödemelerinin öne çekilmesi ...
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya Ulaş'a veda etti
YEREL HABERLER İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya Ulaş'a veda ...
Sivasspor'dan Ahmed Musa'nın sağlık durumu hakkında açıklama:
YEREL HABERLER Sivasspor'dan Ahmed Musa'nın sağlık durumu hakkında ...
Ulaş ve Şarkışla'da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
YEREL HABERLER Ulaş ve Şarkışla'da Gaziler Günü dolayısıyla tören ...
Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Sivas'ta uygulanıyor
YEREL HABERLER Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Sivas'ta ...
Kış olimpiyatlarına katılabilmek için asfalt zeminde çalışıyorlar
YEREL HABERLER Kış olimpiyatlarına katılabilmek için asfalt zeminde ...
Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti sürüyor
YEREL HABERLER Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.