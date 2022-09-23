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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Milletvekilli Karasu'dan Sivas'ın su sorunuyla ilgili açıklama

AA

CHP Milletvekilli Karasu'dan Sivas'ın su sorunuyla ilgili açıklama

SİVAS (AA) - CHP Sivas Milletvekilli Ulaş Karasu, Sivas'ta kuraklık nedeniyle yaşanan su sorununun günlük tedbirlerle çözülemeyeceğini savundu.

Karasu, yazılı açıklamasında, kentte uzun zamandır su sorunu yaşandığını belirtti.

Karasu, "İnsanlığın en temel ihtiyacı olan su için plan, program yıllar öncesinden yapılır. Artan nüfus, değişen ihtiyaçlar, hanelerin su tüketim seyrinin tamamı analiz edilir ve bu şekilde bir yol haritası oluşturulur." ifadelerini kullandı.

Kentin, Yeşilırmak ve Kızılırmak gibi iki büyük nehrin doğduğu yer olarak bilindiğini kaydeden Karasu, "Türkülere konu olmuş nehirler Sivas’tan doğuyor ama gelin görün ki aynı Sivas şimdi susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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