Sivas'ta üniversite hastanesinin bahçesinde yaralı Hint balıkçılı bulundu

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SİVAS (AA) - Sivas'ta üniversite hastanesi bahçesinde yaralı halde bulunan Hint balıkçılı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden (SCÜ) yapılan açıklamaya göre, SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevli personel, hastane bahçesinde hareketsiz halde bir kuş görünce Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

Bölgeye gelen ekipler, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu öğrenilen Hint balıkçılın bir ayağının kırık olduğunu tespit etti.

Ekiplere teslim edilen kuşun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

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