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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuraklıktan etkilenen Serpincik Göleti'nin suyu çekildi

AA

Kuraklıktan etkilenen Serpincik Göleti'nin suyu çekildi

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta bulunan Serpincik Göleti'nin su seviyesinde kuraklığın etkisiyle çekilme oldu.

İl merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve yapılan protokolle İl Özel İdaresinden belediyeye devredilen Serpincik Göleti son yıllarda kuraklıktan etkilenen göller arasında yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, AA muhabirine, Serpincik Göleti'nin yağmur ve kar sularının yanında Çerçi Deresi'nden gelen suyla beslendiğini söyledi.

Yeraltı kaynağı olmadığı ve kuraklık nedeniyle göletin kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten Doğan, "Suyu azaldığı için hemen hemen kuruma noktasındaki bir göletimiz. Gölün suyunun bitmemesi için Çerçi Deresi'ndeki eski kaynak suyunun ilgili kurumlarca rehabilite edilmesi gerekiyor. Etrafta tarım yapan çiftçilerin de planlı sulama yapması gerekiyor." dedi.

İnsanların çevreye ve doğaya büyük ölçüde zarar verdiğine işaret eden Doğan, "Maalesef insan olarak sulama politikamız yok. Sularımızı boşa akıtıyoruz, tarlaları ektiğimiz zaman rastgele vahşi sulama yapıyoruz. Bu vahşi sulamadan vazgeçilmesi, ekonomik sulamaya dönmemiz gerekiyor." diye konuştu.

- "Susuzluk sorunuyla karşılaşıyoruz"

Aşırı yağmur yağışlarının bir anda olması nedeniyle hem toprağın verimli tabakasının zarar gördüğünü hem de sel olarak nehirlere gitmesinden dolayı bir faydası bulunmadığını anlatan Doğan, "Düzenli yağış rejimi olması gerekiyor. Havayı, iklimi değiştirmemiz gerekiyor. Sera gazlarının artması, vahşi sulama, suların boşa akıtılmasından dolayı susuzluk sorunuyla karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliği ve düzensiz sulama nedeniyle su kaynaklarının azaldığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Sivas'ta DSİ Bölge Müdürlüğümüzce yapılan sulama barajlarından illaki halkımızın ektiği ürünleri sulaması gerekiyor ama bu sulamayı yaparken de vahşi sulama yaptıkları, bir planlamaları olmadığı için, örneğin 20 metreküp su gidecek bir toprağa aşırı derecede sulama yapıldığı zaman hem oradaki doğal hayat hem de içindeki canlılar etkileniyor. Aynı zamanda nehir kenarlarında ekilen arazilerde vahşi sulama yöntemiyle sulama yapılıyor. Buralarda kullanılan ilaçlar ve kimyasallar hem suya hem toprağa zarar veriyor hem de nehirlerimizin, göllerimizin suları azalıyor."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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