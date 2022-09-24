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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

AA

Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık çalışması ile devam etti, yarım sahada çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor, akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarına devam edecek.


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