Zara'da TANAP'ın "Biyolojik Çeşitlilik Dengeleme Yönetim Planı Projesi" tanıtıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında bütüncül planlı otlatma yönetimi, ekolojik çıktı doğrulama ve gözlem yöntemleri konularında köylüler bilgilendirildi.

Belediye konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, TANAP bünyesindeki "Biyolojik Çeşitlilik Dengeleme Yönetim Planı Projesi" tanıtıldı.

Doğa Koruma Merkezi Vakfı yetkilileri Muhammed Hüseyin Çataloluk, Volkan Büyükgüngör ve Gökberk Teneler, bütüncül planlı otlatma yönetimi, ekolojik çıktı doğrulama ve gözlem yöntemleri ile Anadolu meraları konularında katılımcılara sinevizyon eşliğinde bilgi verdi.

Toplantıya, projenin pilot uygulama alanı seçilen Karacaören, Arık ve Nasır köylerinden muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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