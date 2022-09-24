Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Ardından hentbol oynayan futbolcular, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.