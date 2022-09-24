Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından hentbol oynayan futbolcular, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.





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