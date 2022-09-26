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Sivas Devlet Tiyatrosu perdelerini "Yapay Zeka" adlı oyunla açacak

AA

Sivas Devlet Tiyatrosu perdelerini "Yapay Zeka" adlı oyunla açacak

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 2022-2023 tiyatro sezonunun ilk perdesini 6 Ekim'de "Yapay Zeka" adlı oyunla açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, geçen tiyatro sezonunda, sadece Atatürk Kültür Merkezi'nde 120 gösterimle 25 bin seyirciye perde açan SDT, 2022-2023 tiyatro sezonuna yepyeni bir oyunla başlamanın heyecanını yaşıyor.

Bülent Usta'nın kaleme aldığı "Yapay Zeka" isimli oyunu SDT, 6 Ekim Perşembe günü ilk kez seyircisiyle buluşturacak.

Mehmet Yıldız'ın yönettiği oyunun, biletleri www.biletinial.com adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edinilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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