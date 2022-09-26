Şarkışla'da polisler üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekipleri, üniversite öğrencilerini bilgilendirmek için stant açtı.
Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu girişinde stant açarak öğrencilere çeşitli konularda bilgiler veriyor.
Polisler, sohbet ettikleri öğrencilere "Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri" kapsamında bilgiler verip broşür dağıtıyor.
Öğrencilere ikramda bulunan polisler, her türlü durumda kendilerinden yardım alabilecekleri yönünde telkinlerde de bulunuyor.