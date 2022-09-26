GÜNCELLEME - Sivas'ta otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

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SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

O.İ. (21) yönetimindeki 27 RM 466 plakalı otomobil, İnönü Bulvarı Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Özler'e (20) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Özler, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Özler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız vefat eden öğrenci için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 1. sınıf öğrencimiz Şerife Özler'in elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine, başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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