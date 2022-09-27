Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta şoförü kalp krizi geçiren halk otobüsünün, park halindeki araçlara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ömer Odabaşı idaresindeki 58 H 0116 plakalı halk otobüsü, Küçükminare Mahallesi Dikilitaş mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı.

Otobüsün yol kenarındaki büfeye çarparak durabildiği kazada, 7 kişi yaralandı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen otobüs şoförü ile 7 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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