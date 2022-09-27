Sivasspor'da Hatayspor maçının hazırlıkları sürüyor

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından çabukluk çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, 2 Ekim Pazar günü saat 14.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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