Sivas'ta dilenirken yakalanan kişinin koltuk değneğinden 730 lira çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ta dilenirken yakalanan kişinin koltuk değneğine sakladığı 730 lira bulundu.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde dilencilere yönelik yaptığı çalışmada, S.D'yi kaçmaya çalışırken yakaladı.

Üst araması yapılan kişinin, koltuk değneğinin el tutacağı kısmına gizlediği 730 lira bulundu.

Paraya el koyan zabıta ekipleri, S.D. hakkında işlem yaptı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.