Suşehri'nde "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

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SİVAS(AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği gerçekleştirildi.

Sivas Caddesi halk pazar alanı girişindeki etkinlikte Kaymakam Ahmet Korkmaz ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel tarafından sürücülere yaya önceliğinin önemini anlatan bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Sürücülere yaya geçitlerinden geçerken dikkatli olmaları uyarısında bulunan Korkmaz, özellikle okul bölgelerinde dikkatli olunmasını istedi.

Yüksel ise ilçede bulunan yaya geçit bölgelerindeki çizgilerin sürekli olarak ekipler tarafından boyandığını belirterek, hassas bir konu olan yaya önceliğine tüm sürücülerin dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Erkin Kürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Rasim Sayın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız da katıldı.

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