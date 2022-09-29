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Sivas'ta yağlık ayçiçeğinde hasat mesaisi başladı

AA

Sivas'ta yağlık ayçiçeğinde hasat mesaisi başladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta 134 bin 500 dekarda ekimi yapılan yağlık ayçiçeğinin hasadına başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Ulaş ilçesi Akkaya köyünde hasat programı gerçekleştirildi.

Vali Yılmaz Şimşek, burada yaptığı açıklamada, ayçiçeğinin stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Kentte yapılan baraj, gölet ve sulama kanalları ile sulanabilir arazi miktarının her geçen gün arttığını vurgulayan Şimşek, "Ürün çeşitlerimiz de her geçen gün artıyor. Bu ürün çeşitliliğinden birisi de bugün hasadını gerçekleştireceğimiz ayçiçeği. Ayçiçeği pandemi döneminde gördük ki gerçekten çok stratejik bir ürün." ifadelerini kullandı.

Valilik himayelerinde gerçekleştirilen projelerle Sivas'ta ayçiçeği üretiminin her geçen yıl arttığına değinen Şimşek, şunları kaydetti:

"4 yıl önce 6 bin dekarken bugün 134 bin 500 dekara çıkmış durumda. Ekimi ve hasadı kolay, verimi de çok yüksek. Baktığımızda tohumunda yüzde 40-55 civarında yağ bulunuyor. Bu da bunun verimini gösteriyor. İlimizdeki ayçiçeği üretimini artırmak istiyoruz. Bu amaç doğrultunda valiliğimiz himayesinde, İl Özel İdaremiz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz işbirliğinde bir projeyi hayata geçirdik ve bu proje doğrultusunda da 114 çiftçimize 5 bin 500 kilogram tohum dağıttık. Bunun da meyvesini alıyoruz. Bugüne kadar bu dağıttığımız tohumlardan yaklaşık 15 bin ton ürün beklemekteyiz. Amacımız çiftçilerimizi üretime teşvik etmek, daha çok alanda üretim gerçekleştirmek ve çiftçilerimizin kazancını, ekonomik düzeyini daha da artırmak."

Programda konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın ve İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, hasadın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Şimşek ve Başkan Bilgin, biçerdövere binerek ayçiçeği hasadı yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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