Ulaş'ta köy okulunda ana sınıfı açıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Akkaya köyündeki ilkokulda okul öncesi çağındaki 7 çocuk için ana sınıfı açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitime erişimde fırsat eşitliğini sağlamak için köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin düzenleme kapsamında Akkaya Köyü İlkokulu'na 7 çocuk için ana sınıfı açılması velileri sevindirdi.

Ana sınıfı açılışını gerçekleştiren Kaymakam Selçuk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül'den çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra çocuklara hediye verdi.

Baş, burada yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının köylerde ana sınıfı açılmasına ilişkin çalışmalarını önemsediğini ifade ederek, ilçede okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Okul öncesi eğitim çağında bir sınıf oluşturmak için en az 5 öğrenci olması gerektiğini belirten Gül ise "Yaptığımız araştırmalarla Akkaya köyümüzde okul öncesi çağına gelmiş öğrenciler olduğunu tespit ettik. Okulumuzda gerekli bakım onarım çalışması yapıldı ve 7 öğrencimiz için ana sınıfımızı hizmete açtık." dedi.



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