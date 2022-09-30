Sivas'ta park halindeki minibüste çıkan yangında hasar oluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangında hasar meydana geldi.

Cumhuriyet Mahallesi Kelkit Sokak'ta Ş.I'ya ait 58 EP 368 plakalı park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında minibüsün şoför kısmı kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.