Sivas'tan kısa kısa

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SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Yıldızeli ve Divriği ilçelerinde istişare toplantısı düzenledi.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, STSO Başkanı Mustafa Eken, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, ilçe ziyaretlerine devem ediyor.

Son olarak Yıldızeli ve Divriği ilçelerini gezen Eken, üyelerle bir araya gelerek talep ve beklentileri dinledi.

İlçelerdeki üyelere 4 yıllık süreçte yapılan çalışmaları aktaran Eken, "Sizlere söz verdiğimiz gibi biz seçimden seçime değil sürekli sizlerle bir arada olduk. İlçelerimize gereken değeri verdik, üyelerimizi unutmadık. Üyelerimizin haklarını üst düzeyde savunduk. Yapılan denetimlerde Türkiye’de 181 TSO içerisinde 3. olduk." ifadesini kullandı.

Eken, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) son durumla ilgili de bilgi vererek, "Demirağ OSB’de 2022’nin 9 aylık sürecinde 60 yatırımcıya yer tahsisi yaptık. 17 bin kardeşimiz için istihdam garantisi aldık ve toplam 10 milyar lira yatırım yapılacak. Temeller atıldı, faaliyete geçen firmalarımız var, temel atacaklar var. Hedefimiz Sivas’ta işsizliği bitirmek." değerlendirmesinde bulundu.

- Ulaş'ta itfaiye ekipleri tatbikat yaptı

Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri "İtfaiye Haftası" kapsamında yangın tatbikatı yaptı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirilen tatbikat öncesi işletme personeline, teorik eğitim ile yangın türleri, yangına müdahale ve alınacak tedbirler anlatıldı.

Uygulamalı eğitimde ise katı, sıvı, gaz kaynaklı yangınlara nasıl müdahale edileceği gösterildi.

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