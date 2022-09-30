Sivasspor'da Hatayspor maçının hazırlıkları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular idmanın son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, 2 Ekim Pazar günü saat 14.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak, mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.