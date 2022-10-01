Sivasspor, Hatayspor'u konuk edecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde geride kalan 7 haftada 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine Hatayspor karşısında son vermek istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Leke James ve Ahmed Musa, Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.