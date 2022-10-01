Demir Grup Sivasspor takımı, Hatayspor maçı öncesi kahvaltıda buluştu

ABD-Vietnam savaşı ne zaman oldu, kim kazandı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, kahvaltıda bir araya geldi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir restoranda düzenlenen etkinliğe teknik direktör Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörler, futbolcular ile A takım personeli katıldı.

Kahvaltıda Atakaş Hatayspor maçı öncesi moral depolayan futbolcular, öğle saatlerinde kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor yarın saat 14.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.