Protein deposu kuru fasulyenin yeni türleri çiftçiye alternatif ürün olacak

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesince (SBTÜ) yaklaşık 600 kuru fasulye genotipi üzerinde yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında hastalıktan arındırılmış ve mevcut çeşitlerden daha verimli türlerin geliştirilmesi için deneme amaçlı ekilen ürünler hasat edildi.

SBTÜ Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinde yaklaşık 3 yıl önce kuru fasulye bitkisi üzerinde ıslah çalışmalarına başlandı.

SBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Karaköy ile Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ömer Sözen önderliğinde hastalıktan arındırılmış, mevcut çeşitlerden daha verimli ve kaliteli yeni türlerin geliştirilmesinin amaçlandığı çalışmalar, fakültenin laboratuvarlarında ve Tarımsal AR-GE Merkezi'nde, Türkiye'nin farklı yörelerinden getirilen 600 farklı kuru fasulye genotipi üzerinde yürütülüyor.

Deneme ekimi yapıldıktan sonra morfolojik gelişimleri iyi düzeyde olan kuru fasulye çeşitlerinin hasadına başlandı.

Doç. Dr. Sözen, AA muhabirine, çalışmaların 2019'ta başladığını dile getirerek, "Yapmış olduğumuz çalışmalarla makineli tarıma uygun, hastalıklardan arındırılmış, verimi yüksek olan çeşitlerimizi ortaya çıkararak bölge çiftçimizin üretimine katkıda bulunmak amacındayız." dedi.

Sözen, kuru fasulyenin protein açısından çok değerli bitki grubunu oluşturduğuna dikkati çekerek, "Islah çalışmaları belirli prosedürlerle yürütülmekte. Özellikle arazi safhasında seleksiyona tabi tutarak belirlemiş olduğumuz hatlarımızı yani aday genotiplerimizi hasat sonrasında da gerekli morfolojik gözlemlerini yapmak kaydıyla sürecimiz devam ediyor. Bu hatların laboratuvar ortamında kalitelerini de belirliyoruz. Hasat yapılan hatların tohumları üzerinde çalışıp, teknolojik ve makro-mikro analizlerimizi yaparak hızlı ve seri şekilde çiftçilerimize en uygun yeni türleri sunacağız." ifadelerini kullandı.

- "Kuru fasulyede yeni çeşitleri çiftçimize sunmak en büyük gayemiz"

Islah çalışmalarının en büyük kısmını tarla çalışmalarının oluşturduğunu vurgulayan Sözen, şunları söyledi:

"Şu anda üniversitemize tahsis edilen 250 dönümlük Tarımsal AR-GE Merkezi'nde yürüttüğümüz kuru fasulye ıslah araştırmaları kapsamında öncelikle her bir hattımızın morfolojik ve verim özelliklerini dikkate alarak verileri kayıt altında tutuyoruz. Dolayısıyla her bir genotipimizin ıslahı kapsamında bir sonraki jenerasyona aktaracağımız türleri belirliyoruz. Hasat esnasında ve sonrasında bitki boyu ve yüksekliği, bakla sayısı gibi bütün bileşenleri dikkate alarak çalışıyoruz. Türkiye'de şu anda tarla bitkileri içerisinde geliştirilmiş çeşit sayısı bakımından asgaride sayılan kuru fasulyede yeni çeşitleri çiftçimize sunmak en büyük gayemizi oluşturuyor."

Sözen, su isteyen bir bitki olan kuru fasulyenin, alternatif sulama sitemleri dahilinde çiftçilere dekar başına vereceği verim bakımından çok değerli bir grubu oluşturduğunu vurgulayarak, münavebe (farklı bitkilerin bir düzen içinde birbirinin peşi sıra ekilebilmesi) özelliğiyle de sulama isteyen bitkilerle değişim yapmak kaydıyla toprakların mikro besin ve mineral içeriklerinin artırılmasında da önem taşıdığını sözlerine ekledi.





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