Sivasspor'da Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlandı

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği müsabaka öncesi son antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, yarın saat 14.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak ve mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.





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