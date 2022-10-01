BBP Genel Başkan Yardımcısı Murat Aslan, Sivas'ta konuştu:

Afrika'nın en iyi kenti seçildi... Sanki cennetten bir köşe

SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Murat Aslan, "Ne Yunanistan ne ABD ne de başka bir ülkenin oyunları, tuzakları, tezgahları, tarihte her zaman ve her şart altında büyük olmayı bilmiş ve oyunları bozmuş aziz Türk milletini ve devletini alt edemez." dedi.

Aslan, Sivas'ta partisinin İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Mersin Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'e rahmet diledi.

Güvenlik güçlerinin vefakar operasyonlarıyla beli kırılan ve can çekişen terör örgütünün son çırpınışlarını yaşadığını belirten Aslan, "Türk milletine düşmanlık eden nice soysuzlar gibi bölücü terör örgütü de bir daha anılmamak üzere artık tarihin derin kuyularına atılmalı. Bu melaneti ortadan kaldıracak son vuruşlar, yurt dışı operasyonu dahil bir an önce yapılmalı." dedi.

Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı sergilediği politikayı eleştiren Aslan, "Ne Yunanistan ne ABD ne de başka bir ülkenin oyunları, tuzakları, tezgahları, tarihte her zaman ve her şart altında büyük olmayı bilmiş ve oyunları bozmuş aziz Türk milletini ve devletini alt edemez." dedi.

Enflasyon sorununa da değinen Aslan, devletin sorunun farkında olduğunu ve birtakım önlemler alarak milletin refahı adına adımlar attığını söyledi.

Seçime 9 ay kaldığını hatırlatan Aslan, BBP'nin bu seçime "Cumhur İttifakı" içerisinde kendi adı, adayları ve amblemiyle katılacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya BBP Genel Başkan Yardımcıları Uğur Bulut ve Doğan Ürgüp de katıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.