Sivas Ticaret Borsası başkan adayı Karakaya, seçim öncesi açıklama yaptı

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret Borsası başkan adaylarından Hayrullah Karakaya, üyeleriyle bütünleşerek tarım ve hayvancılıkta kentin daha ileriye gitmesini istediklerini belirtti.

Sivas Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, "Tarım ve hayvancılıkta güçlü bir Sivas" sloganı ile başkanlığa adaylığını açıklayan Karakaya, seçimlere bir gün kaldığını hatırlatarak, üyelerin kendilerini kimin temsil etmesini istiyorsa o doğrultuda oylarını kullanacağını belirtti.

Tek dertlerinin üyeleriyle bütünleşerek tarım ve hayvancılıkta şehrin daha ileriye gitmesi olduğunu kaydeden Karakaya, "Sloganımızda kullandığımız 'Tarım ve hayvancılıkta güçlü bir Sivas' ifadesi de bunun en net göstergesidir. Derdimiz, şehrimizi ve üyelerimizi hak ettiği yere taşımaktır. Ortak akıl ve yenilikçi hizmet anlayışıyla yola çıktık. Üyelerimiz en doğru kararı verecektir. Şehrimize ve üyelerimize hayırlı olsun. Demokratik bir seçim olmasını, şehre fayda sağlayacak kadroların göreve gelmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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