Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan kişi öldü, sürücü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bekir Cebeci yönetimindeki 58 EL 880 plakalı traktör, Sarıharman köyü Sarıgül Yaylası yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, traktörde bulunan Seher Cebeci (63), aracın altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Suşehri Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, Cebeci'nin cansız bedenini traktörün altından çıkardı.

Kazada yaralanan sürücü, Koyulhisar İlçe Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.