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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor-Hatayspor maçının ardından

AA

Sivasspor-Hatayspor maçının ardından

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, yakaladıkları pozisyonları gole çeviremedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Çalımbay, erken gol yediklerini ama rakipleri karşısında tek kale maç yaptıklarını belirterek, "Bu maçta da erken gol yedik, ondan sonra da 2-0 oldu. Golümüzün birini bulduk, ondan sonra rakip 10 kişi kalınca bütün üstünlük bizde oldu." dedi.

Maçın istatistiklerine değinen Çalımbay, şunları kaydetti:

"Her şeyde üstünsün, her türlü pozisyona girdik, bir sürü şey yaptık. Oyuncular kötü de oynamadı ama maalesef son vuruşlar, son pasları yapamadık. Hakikaten o yönde biraz sıkıntı yaşadık, her kanattan geldik ama kalecileri bugün çok iyiydi, çok çok iyi toplar çıkardı. Bir sürü pozisyonumuz var. 19-20 şutumuz var, belki de 5 maça bedel bir şut. Maalesef son vuruşları değerlendiremedik. İkinci yarı Hatayspor oynamadı, oynamak da istemedi. Sadece uzun vuruşlar yaptı."

Karşılaşmada yedikleri ikinci gole çok üzüldüğünü vurgulayan Çalımbay, "Oyuncularımızın biraz uyanık olması lazım. Aaron Appindangoye ayakkabısını değiştirirken gol yedik. Adam ayakkabısını bağlasın diye bağırıyoruz ama beklemediler. O arada pozisyon gelişti, Aaron olmayınca eksik olduğumuz için maalesef ikinci golü yedik." diye konuştu.

Karşılaşmada şanssızlıklar yaşadıklarını anlatan Çalımbay, "Bu kadar pozisyona girip de kaçırmak çok üzücü bir şey. Son pasları maalesef değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.


- "Bundan sonra daha farklı şeyler yapabiliriz"

Çalımbay, takıma yeni katılan oyuncuların yavaş yavaş ısınmaya çalıştıklarını belirterek, "Ben buraya geldiğimden beri yaptığım işler belli. Her şeyi beraber yaptık. Yeni gelen oyuncularımız yavaş yavaş ısınıyor, takıma alışmaya çalışıyorlar. Önceki sezonlarda da bu tür şeyleri yaşadık. Bundan sonra daha farklı şeyler yapabiliriz. Bir an önce de olması gerekiyor. 2 gün sonra Balkani ile çok önemli bir maçımız var. Bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bundan önceki maçlarımızda da pozisyonlar bulduk ama atamadık. Bu böyle böyle son bulacaktır. Onun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon sonunda takımdan ayrılacağına yönelik açıklamasının futbolcular üzerinde olumsuzluğa neden olup olmadığını sorulması üzerine Çalımbay, bunun bir etkisinin olmadığını dile getirdi.

Çalımbay, hem ligde hem Avrupa'da oynamanın kendilerini zora soktuğunu sözlerine ekledi.

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