Sivas İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları başladı

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SİVAS (AA) - Sivas İl Genel Meclisi'nin ekim ayı toplantıları başladı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, açılış konuşmasını yapan İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, 5 gün sürecek toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Toplantıda daha sonra eylül ayı İl Genel Meclisi ve İl Encümeni karar özetleri okundu.

İl Genel Meclisi ekim ayı toplantısında, İl Özel İdaresi 2023 yılı kırsal altyapı programı teklifi görüşülecek, 2022 yılı gider bütçesinin ihtiyaç duyulan tertipleri arasında ödenek yapılması hususu da görüşülerek karara bağlanacak.

Hafik ilçesine bağlı Beydili köyünün, Sivas merkez ilçesine bağlanması konusu da meclisin gündeminde yer alıyor.

Toplantılarda, Çevre ve Şehircilik, Plan Bütçe, İçişleri, İmar ve Bayındırlık, Araştırma İnceleme ile İhtisas komisyonlarına havale edilen konular görüşülerek karara bağlanacak.

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