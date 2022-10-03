Sivas'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, amatör spor kulüplerini destekleyen kurumlara teşekkür etti.



Spor yaparken bedenin ve ruhun dinlendiğini söyleyen Şimşek, "Spor bize yarışmayı ve rekabeti, dayanışma ve takım ruhunu da birlikte öğretir. Amatör spor branşlarının da spor kulüpleri ve kamu kurumları tarafından desteklenmesi sporun tabana yayılması ve küçük yaşlardan itibaren sportmen karakterinin yeşermesi bakımından oldukça önemlidir." dedi.



Amatör sporun fedakarlık ve gönüllük işi olduğunu vurgulayan Şimşek, "Amatör sporla uğraşan ve büyük fedakarlıklar yapan sporcuları, antrenörlerini ve kulüp yöneticilerini, çocuklarını spora gönderen aileleri bu vesileyle tebrik ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise yağmur, çamur demeden sporun tabana yayılması için var gücüyle gayret gösteren kulüplere ve sporculara teşekkür etti.



Sivas Belediyesinin sporcu ve genç dostu, yarının Türkiye'sinin yöneticileri olacak gençlerin daha dinamik ve daha mutlu olmaları için çaba gösterdiğini belirten Bilgin, "Sporun tabana yayılması ve gençlerimizin sporla buluşması adına birçok çalışmayı tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte sunmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da Amatör Spor Haftası'nı tebrik etti.

Amatör spor kulüplerine nakdi yardımın yapıldığı programda, sporcular gösteriler sundu.

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