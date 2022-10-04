Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki caminin imamı gönüllü rehberlik yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki caminin imamı gönüllü rehberlik yapıyor

AA

HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ın Divriği ilçesindeki Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda görevli imam hatip Nail Ayan, camiyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere gönüllük rehberlik yapıyor.

Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki caminin imamı gönüllü rehberlik yapıyor

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ın Divriği ilçesindeki Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda görevli imam hatip Nail Ayan, camiyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere gönüllük rehberlik yapıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Dünya Kültür Mirası Listesi"nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda gönüllü mihmandarlık yapan imam Nail Ayan, "şaheser" olarak nitelendirilen yapıyı ziyarete gelenlere eşlik edip, eserle ilgili detaylı bilgiler veriyor.

Restorasyonu devam eden caminin yanındaki geçici ibadethanede imamlık görevini sürdüren Ayan, tarihi eserde görev yapmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyor.

Nail Ayan, AA muhabirine, "Bu görev bana Rabb'imin bir lütfu. Rabb'im bize bu dünya mirası Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda görev yapmayı nasip etti. Bu, benim çocukluk hayalimdi. Caminin hemen yanı başında Divriği İmam Hatip Lisesi'nde okurken vakit namazlarına ve cuma namazına Ulu Cami'ye gelirdik. Güzel sesli bir müezzini vardı ve o beni çok etkilerdi. Onun cuma selalarını, ezanlarını dinledikçe feyz alırdık. O dönemde 'Ya Rabbi bana bu eserde görev yapmayı nasip eyle.' şeklinde dua ettim ve Rabb'im duamı kabul etti." dedi.

Tarihi caminin 2009'dan bu yana hizmetkarı olduğunu dile getiren Ayan, "Müezzinlik ve aynı zamanda caminin imam hatiplik görevini yapıyorum. Bunlarla birlikte ziyaretçilere caminin ve darüşşifanın tanıtımında yardımcı olmaktayım. Caminin gerek motifleri hakkında gerekse tasavvufi bildiklerimi, öğrendiklerimi naklediyorum." diye konuştu.

Ayan, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı tanımak için kitaplardan araştırma yaptığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Divriğili olmam dolayısıyla büyüklerimizden öğrendiğim bilgileri kendi bilgi haneme yazdım. Ziyarete gelen sanat tarihçilerinden, mimarlardan, tasavvufçulardan ve eser hakkında bilgi sahibi olan ziyaretçilerden edindiğim bilgileri bir aşure kıvamında hazırladık ve aşure tadında da gelen ziyaretçilere ikram ediyorum."

- "Eserden uzaklaştığım zaman kendimi yetim hissediyorum"

Divriği'de bir imamın askere gitmesiyle 2005 yılında Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'ndaki serüveninin başladığını belirten Ayan, şunları kaydetti:

"İmam abimiz askere gittikten sonra ben de ilçede bir camide imam hatip olarak göreve başladım. O dönem müftümüz beni görevlendirmeyle Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'na gönderdi. Buradaki hocalarımızla bu göreve başladım. Onların bilgilerinden istifade ederek ben de caminin tanıtımına yardımcı olmaya başladım. 2009 yılında sözleşmeliyi kazandım ve ondan sonra görevlendirmem tekrar Divriği Ulu Camii'ye oldu. 2011 yılında kadrom geldi ve o dönemden bu yana da Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda görev yapıyorum."

Ayan, restorasyonu gerçekleştiren firmanın cami yanına geçici bir ibadethane yaptığını, görevine burada devam ettiğini söyledi.

Vakit namazlarını ve cumayı burada kıldırdığını dile getiren Ayan, "Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası bir aşktır ve bu aşkı içimde yaşıyorum. Eserden uzaklaştığım zaman kendimi yetim hissediyorum. Her zaman da görmek için yanı başında oluyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şarkışla'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Şarkışla'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ...
Sivas Devlet Tiyatrosu "Yapay Zeka" adlı oyunu sahneleyecek
YEREL HABERLER Sivas Devlet Tiyatrosu "Yapay Zeka" adlı oyunu ...
Sivas'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Sivas'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı
Sonunu seyircinin belirleyeceği 'Yapay Zeka' sahne alacak
YEREL HABERLER Sonunu seyircinin belirleyeceği 'Yapay Zeka' sahne ...
TÜBİTAK, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin özel çocuklarla ilgili projesini destekleyecek
YEREL HABERLER TÜBİTAK, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin özel ...
Sivas'ta dağcılar Yılanlı Dağı'nın zirvesine tırmandı
YEREL HABERLER Sivas'ta dağcılar Yılanlı Dağı'nın zirvesine tırmandı
Sivas İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları başladı
YEREL HABERLER Sivas İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları başladı
Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda restorasyon 2024'te tamamlanacak
YEREL HABERLER Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda restorasyon ...
Anne sütü bebeğin gelişimine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Anne sütü bebeğin gelişimine katkı sağlıyor
'Koronavirüse bağlı dijital bağımlılık, kronik stres bozukluğuna neden oldu'
YEREL HABERLER 'Koronavirüse bağlı dijital bağımlılık, kronik stres ...
Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı
YEREL HABERLER Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı
Sivas Ticaret Borsasının yeni başkanı Hayrullah Karakaya oldu
YEREL HABERLER Sivas Ticaret Borsasının yeni başkanı Hayrullah ...
Sivasspor-Hatayspor maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor-Hatayspor maçının ardından
Sivasspor - Hatayspor maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor - Hatayspor maçının ardından
Sivasspor-Hatayspor maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor-Hatayspor maçının ardından
Sivasspor - Hatayspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Sivasspor - Hatayspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Sivasspor - Hatayspor: 1-2
YEREL HABERLER Sivasspor - Hatayspor: 1-2
Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan kişi öldü, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan kişi öldü, ...
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
Sivas'ta off road heyecanı
YEREL HABERLER Sivas'ta off road heyecanı
Sivas'ta off-road yarışlarının üçüncüsü yapıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta off-road yarışlarının üçüncüsü yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.