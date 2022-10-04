Sivas'ta yeni millet bahçesi için çalışmalar başladı

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SİVAS (AA) - Sivas Belediyesince 27 Haziran Öğretmenler Parkı ve eski Numune Hastanesi yerleşkesine kazandırılacak Millet Bahçesi ve Kapalı Otopark Projesi için çalışmalar başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 57 bin metrekare alana inşa edilecek projeyi yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Projede gelinen süreci anlatan Bilgin, "Şehrimizin merkezinde kalan ve halk arasında Eski Numune Hastanesi yeri olarak bilinen alana millet bahçesi yapacağımızı seçim döneminde beyan etmiştik. Anıtlar Kurulu süreci, hukuki süreç derken projenin ihalesini yaptık ve bismillah diyerek çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

Bilgin, millet bahçesinde yeşil dokuyu ve bölgedeki ağaçları koruyacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada yeşil ağırlıklı bir yaşam merkezi oluşturacağız. Yoğun betonlaşma olmayacak. Sadece hemşehrilerimize hizmet edecek kütüphane ve millet kıraathanesi binası yer alacak. 250 araçlık kapalı otopark ve etrafında açık otoparkın olduğu, yeşili ve doğayı bozmadan, hiçbir ağaca dokunmadan güzel bir nefes alanını Sivas'ımıza kazandırmış olacağız. Projeyi 29 Ekim 2023'te tamamlamayı hedefliyoruz. Seçim öncesi söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

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