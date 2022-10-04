Sivas Valisi Şimşek ve Belediye Başkanı Bilgin hayvan barınağını ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Bilgin, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Belediye Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şimşek ve Bilgin, Seyfebeli mevkisinde bulunan Belediye Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte gezdi.

Vali Şimşek, "Gördük ki gerçekten burası örnek bir tesis. İç Anadolu'nun belki de en güzel, en donanımlı ve kaliteli tesisi diyebiliriz. Şüphesiz sokak hayvanları, sevimli dostlarımız, bizlerle aynı çevreyi paylaşan aynı besin zincirini paylaşan en yakın dostlarımız. Bizim sokak hayvanlarına, bu sevimli dostlarımıza ilgimiz sadece kültürümüzün, dinimizin bir gereği değil aslında aynı zamanda insan olmanın bir gereğidir." ifadelerini kullandı.

Özellikle kış aylarında sokak hayvanlarına düzenli olarak mama bıraktıklarını aktaran Şimşek, buna benzer çalışmaların bundan sonra da artarak devam edeceğini bildirdi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise kendilerine emanet edilen sessiz dostların daha düzgün bir ortamda yaşaması adına gerekli çalışmaları yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"İçerisinde bulunduğumuz tesis konusunda çok mütevazı olmayacağım. İç Anadolu Bölgesi'nin en güzel hayvan barınaklarından birisi. Bu noktada mutlaka eksiğimiz vardır, yapılması gereken birçok husus da vardır. Bunları da yine istişareye dayalı, gönüllülerimizin de fikrini alarak onlarla gidermek için gayret ediyoruz. Yine gönüllerimizle besleme faaliyetleri yürütüyoruz. Gönüllü olarak çalışan hayvan dostları bizim bu noktada yükümüzü alıyor. Biz de onlara lojistik destek verme noktasında gayret içerisindeyiz. Önümüzdeki dönem gerek buradaki teknik personel sayısını artırmak, gerekse altyapıyı da daha güzel hale getirmek üzere yoğunlaşacağız."

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