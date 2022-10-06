Ulaş'ta giysi üretim kursu açıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kadın giysisi üretim kursu açıldı.

Ulaş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki kadınların isteği doğrultusunda müdürlük ek binasında kadın giysi üretim kursu açtıklarını söyledi.

Coşgun, giyim üretim ve teknoloji öğretmeni Hatice Arslan tarafından verilen kursa 16 kadının katıldığını belirterek, 2 Aralık'ta sona erecek kursta başarılı olanlara sertifika verileceğini ifade etti.

Kurslara olan ilgiden dolayı ilçe halkına teşekkür eden Coşgun, "Kurslarda kadınlar bir yandan meslek edinirken bir yandan da sosyalleşiyor. Talep doğrultusunda yeni kurslar açmaya devam edeceğiz." dedi.

Kurs öğretmeni Arslan ise kursiyerlere aile ekonomisine katkı sağlamak adına önemli bir fırsat sunduklarını dile getirdi.



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