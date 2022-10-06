Sivas'ın ihracatı yüzde 39 arttı

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, kentte eylül ayında yapılan ihracatın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,04 artışla 9 milyon 309 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Eken, yaptığı yazılı açıklamada, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) üretime başlaması ve Sivas'ın tamamının cazibe merkezi kapsamına dahil edilmesiyle ihracatın 1 milyar dolara çıkacağını belirtti.

2022 yılında ihracatta artışın devam ettiğini aktaran Eken, "Eylül ayında ihracatımız 9 milyon 309 bin dolara ulaştı. 2021 yılının eylül ayında 6 milyon 695 bin dolar olan ihracatımız yüzde 39,04 arttı. İhracatımızın artmasını sağlayan, her zaman gövdesini taşın altına koyan firmalarımızı, iş insanlarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

2022 yılının 3. çeyreğinde toplam ihracat rakamının geçen yıla göre yüzde 30 arttığına dikkati çeken Eken, şunları kaydetti:

"2021 yılının 9 aylık döneminde yapılan ihracatımız 54 milyon 621 bin dolarken bu yıl bu rakamın 70 milyon 754 bin dolara ulaşması bizleri mutlu etti. Sivas kabuğunu kırıyor ve ihracat pazarını geliştiriyor. Ancak bizim en büyük beklentimiz ve talebimiz Demirağ OSB gibi Sivas 1. OSB, Gemerek ve Şarkışla OSB'nin de cazibe merkezi kapsamına alınmasıdır. Eğer bu gerçekleşirse Sivas'ın ihracat rakamı 1 milyar dolara ulaşacaktır. Bu konuda mücadelemizi sürdürüyoruz. Sivas'ta işsizliği bitirmek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizi hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.