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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde patates hasadı yapıldı

AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde patates hasadı yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde ekilen patatesler hasat edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite kampüsü içerisindeki hasat programına SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirbaş ve işçiler katıldı.

Yıldız, "Bu yıl kızartmalık, yemeklik ve mor patates ekmiştik. Bunları SORTAŞ'ta üretilen gübreyle yetiştirdik, hasadımızdan ciddi verim aldık. Önümüzdeki yılın ekimi için yeterince tohumluk elde ettik." ifadelerini kullandı.

Demirbaş ise patates yetiştirmede SORTAŞ gübresini kullandıklarını ve üst düzeyde verim aldıklarını belirtti.

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