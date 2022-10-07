Şarkışla'da "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinliği düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri ile Mevlid-i Nebi haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kiriş tarafından düzenlenen "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu etkinlik İstiklal Marşının okunması ile başladı.



İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yaparak Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl Mevlidi-i Nebi haftası için bir tema belirlediğini aktardı.







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