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Bakan Kurum, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Sivas" programında konuştu: (2)

AA

Bakan Kurum, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Sivas" programında konuştu: (2)

SİVAS (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Sosyal Konut Projesi" ile ilgili, "Şu an için başvuru süresini uzatmak gibi bir çalışmamız yok. Bakarız, o gün vatandaşımızdan gelen talepler doğrultusunda bu ihtiyacı da gidermeye çalışırız. Ama zaten vatandaşımız e-Devlet üzerinden bu başvuruları yapabiliyor. Buna ilişkin herhangi bir sorun, problem de bugüne kadar bize yansımadı." dedi.

Bakan Kurum, AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından kentteki bir lokantada gerçekleştirilen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Sivas" programında yaptığı konuşmada, Sivaslıların her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin ve davalarının arkasında dimdik durduğunu belirtti.

Vatandaşların Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine de büyük bir teveccüh gösterdiğine dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu:

"Sivas'ta, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine bugün itibarıyla başvuru sayısı 28 bin 750'ye ulaşmıştır. İnşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra da milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda konut yapılacak arsa çalışmasını yürütüyoruz. İnşallah 10 Ekim'de başvuruları başlayacak. Cumhurbaşkanımız tüm Türkiye'ye detaylı bir şekilde 10 Ekim günü Kabine Toplantısı sonrasında paylaşmış olacak."

Kurum, konut yapılacak arsa sayısının Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla 1 milyona çıkarttıklarını anımsatarak altyapısı tamamlanmış 1 milyon konut yapılabilecek arsayı 81 il ve ihtiyaç gördükleri ilçelerde yapacaklarını dile getirdi. Burada da elektriğini, suyunu ve yollarını yapmak suretiyle vatandaşların en temel ihtiyacı olan barınma ihtiyacını karşılayacak adımları atacaklarını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Tüm dünyanın durduğu, bu noktada hiçbir yatırımın yapılmadığı, yatırımların rafa kaldırıldığı bir günde Cumhurbaşkanı'mız sosyal devletin gerekliliği ve vatandaşımızın barınma hakkına destek olacak bu çalışmayı tüm Türkiye'ye müjdeledi. İnşallah arsa ile alakalı da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sivas'ta 3 bin 700 konutluk arsamız hazır. İnşallah bu sayıyı artıracağız. Bu kapsamda, ihtiyaçları giderecek, vatandaşlarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın ve emekli vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda projemizi yürütüyor olacağız. 25 Ekim'de Ankara'da 5 bin konutun temelini atmak suretiyle vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle 2 yıl içerisinde konutlarımızı tamamlayıp teslim edeceğiz."

Bakan Kurum, Sivas merkezde Kadıburhanettin Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 68 bin metrekarelik alanda "İlk İşyerim Projesi"ni gerçekleştirdiklerini de aktardı.

Proje kapsamda 200 dükkan kazandıracaklarını ve daha önce iş yeri olmayan, ustalık belgesi almış ve iş yeri açma hayali olan vatandaşları destekleyecek çalışmayı kurayla sahiplerine vereceklerini belirten Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başvurular da 10 Ekim itibarıyla başlayacak. Bir taraftan da şehrimizdeki riskli yapıların değişim sürecini yürütüyoruz. Sivas Belediyesi ve ilçe belediyelerimizle birlikte bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Sivas'ta toplam 1 milyon metrekare büyüklüğündeki 4 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyoruz. Taşhan Çarşısı'nın bulunduğu alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Esentepe riskli alanının dönüşümünde kullanılmak üzere bu alana bitişik Esentepe rezerv alanda TOKİ Başkanlığımızca inşa ettiğimiz 475 konutun yapımında sona geldik. Önümüzdeki ay teslim etmeye hazırız. Esentepe Mahallesi'ni Sivas'ımıza ve vatandaşımıza yakışır hale getireceğiz."

Kurum, Şarkışla'da Kandemir Yeni ve Yukarı mahallelerde 170 bin metrekarelik alanda da kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek toplamda yaklaşık 400 konuta TOKİ Başkanlığı eliyle başlayacaklarını ve kısa sürede teslim edeceklerini aktardı.

Sivas'ta 7 millet bahçesinin büyük bir kısmını tamamladıklarına dikkati çeken Bakan Kurum, "Eski Sivas Stadı'nın yerindeki millet bahçemizi milletimiz huzur ve güvenle kullanıyor. Yine Şarkışla Millet Bahçemizin 1. etabını tamamladık. Koyulhisar'da Eğriçimen Millet Bahçesi'nin yapımına devam ediyoruz. Seyfebeli Millet Bahçesi ile merkezde Yüceyurt Millet Bahçesi'nin de projelendirme çalışmaları devam ediyor. En kısa zamanda Zara Kızılırmak Millet Bahçesi için de çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yine merkezde Orduevi'nin olduğu alanı da milletimizin hizmetine sunulacak örnek bir projeyi kıraathane ve kütüphane yapmak üzere bu çalışmayı da başlattık. Belediyemizle birlikte en kısa zamanda tamamlayacağız." diye konuştu.

Kurum, "İller Bankası Genel Müdürlüğü eliyle de üstyapıda yaptığımız gibi altyapıda da belediyelerimizin ortak bir çalışma çerçevesinde Sivas’ta bugüne kadar toplam 3,3 milyar liralık 167 kalem işini bitirdik. Şu anda 376 milyon lira değerinde de işlerimiz devam ediyor ve inşallah en kısa süre içerisinde tamamlayacağız." dedi.

Sivas'ın, Dar'ül İslam olduğuna ve Hazreti Peygamberin sahabeleri tarafından fethedilerek İslam beldesi kılındığına işaret eden Kurum, şöyle konuştu:

"O yüzden buranın mayası da sağlamdır, Sivas'ın harcı kuvvetlidir ve kökü en derinlerdedir. Bu sebeplerle Sivas'a hizmet etmek, Sivas'ın hizmetkarı olmak bizim boynumuzun borcudur. 20 yıldır bu anlayışla Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu mücadeleyi veriyoruz. Bu bir davadır. Bu dava 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünyaya Sivas'tan duyurulan hürriyet ilanının davasıdır. Biz de bu hürriyet ilanının bugünkü takipçileriyiz. Biz buradayız. Milli Mücadele'nin karargahından aldığımız güç ve ilhamla yoksullukla, sağlıksız yapı stokuyla iklim değişikliğiyle, depremle, afetlerle, şehirlerimizin altyapılarını güçlendirecek yatırımlarla, bir taraftan da sosyal devlet anlayışıyla arsa, ev ve iş yeri sahibi yapmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz."

Bakan Kurum, "Leyleğin ömrü laklakla geçer" sözünü hatırlatarak şunları kaydetti:

"Maalesef ülkemizdeki muhalefet de böyle. Ömürleri laklakla geçti, geçmeye de devam ediyor. Varsın onlar konuşmaya devam etsinler, biz milletimizle birlikte istikbale yürümeye devam edeceğiz. Hem şehirlerimizi ihya edeceğiz hem de gönülleri abad edeceğiz. Ülkemizi küresel bir güç haline getireceğiz hem de Türkiye yüzyılını, Genel Başkanımız, Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanı'mızla birlikte başlatacağız. Buradan ifade etmek istiyorum ki milletimizin 2023'te vereceği rekor bir oyla Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı'mızı seçtirecek ve her bir hedefimizi tek tek gerçekleştireceğiz. Buna inanıyoruz, Sivas'a ve milletimize güveniyoruz. Yanında Sivas olanın, yanında Türkiye olanın sırtı yere gelmez. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın."

- Başvuru sayısı 5 milyona yaklaştı

Bakan Kurum, bir gazetecinin sorusu üzerine, Sosyal Konut Projesi'nde başvuru sayısının 5 milyona yaklaştığını belirtti. Ankara'da 25 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 5 bin konutun temelinin atılacağını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Son projemizde Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm Türkiye'de 250 bin sosyal konut açıkladık. 81 ilimize nüfusları oranında, gerek merkezde gerek ilçelerinden gelen talepler doğrultusunda dağıtım yaptık. İki milyona yakın gencimiz başvurdu. Şu an için başvuru süresini uzatmak gibi bir çalışmamız yok. Bakarız, o gün vatandaşımızdan gelen talepler doğrultusunda bu ihtiyacı da gidermeye çalışırız. Ama zaten vatandaşımız e-Devlet üzerinden bu başvuruları yapabiliyor. Buna ilişkin herhangi bir sorun, problem de bugüne kadar bize yansımadı.

10 Ekim'de arsa başvurularımız başlayacak, 7 Kasım'a kadar sürecek. Bizim amacımız, hedefimiz bu başvurular bittikten sonra hızlı bir şekilde 81 ilimizde büyük bir coşkuyla, adaletli bir seçim ve süreç yönetimi ile burada kuralarımızın hepsi noter huzurunda çekilecek, noter huzurunda vatandaşlarımız yine başvuru şartlarına uygun kardeşlerimiz arasında kurayla belirlenecek. 2023'ün ilk çeyreğine kadar bütün kuraları arsada ve konutta bitirmeyi hedefliyoruz. Arsadan veya konuttan hangisi çıkmışsa, vatandaşımız hangisine müracaat ediyorsa bu manada öncelik hakkını kendisine vereceğiz ve inşallah söz verdiğimiz gibi de iki yıl içerisinde konutlarımızı etaplar halinde teslim edeceğiz."

Bakan Kurum, Sivas'ın Kangal ilçesindeki termik santralin çevresel faktörleri ile ilgili görüşlerini aktaran gazeteciye ise Bakanlık olarak tesislerin baca gazlarını 7 gün 24 saat izlediklerini söyledi.

Kangal Termik Santrali hakkında daha önce verilen kapatma kararının ardından firma sorumlularının gerekli iyileştirmeleri yaptığını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Değerli arkadaşlar, vatandaşımızı doğru yönlendirecek ve bilgilendirecek olursak eğer, bu termik santralimizin baca gazı filtre sistemi var. Burada denetimlerimiz de aralıksız devam ediyor. Üç baca var, biri sulu sistem dediğimiz, diğer ikisi de kuru sistemle faaliyetini yürütüyor. Yüklenici veya buranın işletmesini yapan firma kısa vadede bu yatırımı yaptı. Şu anda Kangal Termik Santrali'nden çıkan baca gazı insan sağlığına, çevre mevzuatına uygun bir şekilde insanımıza da zarar vermeyecek şekilde bırakılmaktadır. Bundan dolayı oradaki tarımın etkilenmesi söz konusu değildir. Herhangi bir hayvancılık faaliyetinin etkilenmesi söz konusu değildir. Öyle bir durum olması halinde biz bu duruma 'dur' deriz."

(Bitti)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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