Ulaş'ta "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinliği düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri ile Mevlid-i Nebi haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

İlçe Müftülüğü "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeniyle Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencilerine il merkezinde bulunan tarihi camileri gezdirdi.

Daha sonra ilçe müftüsü İzzet Kendir, Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu konferans verdi.

Hz. Muhammed'in bir önder ve rehber olduğunu belirten Kendir, "Onun hak yolundaki çabasını, adaletini tesis etmek ve çabasını örnek alarak hayatımıza tatbik etmek mecburiyetindeyiz." dedi.





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